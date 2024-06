Palermo, il fumetto-guida sull'Europa che si può ascoltare

Si chiama EU-Genio, ed è un folletto vestito con la bandiera europea che vola nei cieli del Vecchio continente a bordo di uno skateboard, partendo da Palermo e toccando le principali città del vecchio continente. È il protagonista di un fumetto realizzato, oltre che nella classica versione tradizionale stampata a colori, anche in versione tattile in linguaggio Braille e in formato audio in 34 lingue diverse, in modo da essere accessibile anche da giovani non vedenti o ipovedenti. Le versioni braille sono state realizzate dall'Unione ciechi, i disegni dalla Scuola del fumetto di Palermo.