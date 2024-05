Rimini Wellness 2024: date, programma ed eventi da non perdere

Da oggi fino al 2 giugno va in scena la diciottesima edizione di uno degli appuntamenti più importanti nel mondo del benessere. Il tema della kermesse romagnola di quest’anno è la longevità, declinata in tutte le sue sfaccettature ascolta articolo

Il mondo dello "star bene" è pronto a uno degli eventi clou dell’anno: da oggi, 30 maggio, fino al 2 giugno 2024 va in scena la 18esima edizione di Rimini Wellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il settore del fitness e del benessere (IL PROGRAMMA COMPLETO). Una fiera interattiva che vede la partecipazione di migliaia di visitatori e di tantissimi espositori che si occupano del settore in tutte le sue sfaccettature, come lo sport fashion, il wellness food o il turismo wellness. La kermesse romagnola, però, è anche un importante momento di formazione e aggiornamento: durante la tre giorni, infatti, vengono organizzati numerosi dibattiti e incontri che mettono a confronto aziende ed esperti dei settori, che valutano lo stato dell'arte del mondo del benessere e dello sport, tra un bilancio dell'anno appena trascorso e le prospettive per l'immediato futuro.

Orari e biglietti La manifestazione, che si terrà alla Fiera di Rimini, sarà aperta da oggi a domenica 2 giugno dalle 9.30 alle 19 (domenica 2 giugno la chiusura è anticipata alle ore 18). I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale. Il tema Il tema dell’edizione 2024 di Rimini Wellness è la longevità, esplorata in tutte le sue sfaccettature: dalle proposte di allenamento mirate alla cura del corpo e alla prevenzione fino alle più recenti scoperte nel campo della nutrizione e del benessere psicofisico. Un'esperienza completa per ricordare che uno stile di vita attivo è fondamentale per mantenere un'alta qualità della vita. Inoltre, la campagna del 2024 porta avanti il claim "Feel Your Best": un invito a migliorare il nostro stile di vita per coltivare il meglio di noi stessi, un approccio nuovo che guarda non solo all’attività fisica ma anche ad alimentazione, riposo, mindfulness e allenamento. leggi anche Sport, salute e benessere: ecco le startup tech più promettenti

Gli eventi da segnalare Tantissimi gli eventi in programma, fra cui AntiGravity® Fitness & Yoga, pratica che celebra i suoi 16 anni dal suo approdo in Italia. Definito lo yoga del presente e del futuro, quest'anno l'AntiGravity Fitness® si conferma tra i programmi cult di Fiteducation. Per chi fosse interessato è in programma da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno al Padiglione B5D5. Il secondo è HYROX, che torna a un anno dal debutto in Italia. Uno sport per tutti: si sfideranno atlete e atleti (inclusi atleti con disabilità) che, condividendo i valori della partecipazione e dell'amicizia, sfideranno sé stessi e gli altri nelle categorie Singles, Doubles e Staffette in due giorni di gara (1-2 giugno). Previsto anche un "Open day", dedicato ai visitatori di RiminiWellness, nella giornata del 31 maggio al Padiglione D7-B7. Da segnalare anche Italian Showdown 2024 che, dopo il successo dello scorso anno, ha aggiunto nuove categorie e altri slot per soddisfare la grandissima richiesta da parte degli appassionati di CrossFit di tutta Italia che desiderano mettersi alla prova sul campo di gioco. La gara si svolge dal vivo, senza alcuna qualifica, da venerdì a domenica al Padiglione A1. Sarà da seguire anche lo show di Zahir Khudayarov, la leggenda del Powerlifting: presso il Padiglione C7 Stand Zahir, il 1° giugno dalle ore 11:30 tenterà di battere il Record di Squat di tutte le classi di peso. Khudayarov è già detentore del Record Mondiale sul totale di Powerlifting (Squat, Bench press e Deadlift) di 1112,5kg nella cat. fino 125kg. Inoltre alla Piscina del Padiglione A3/C3, Piscina ovest, sarà possibile fare tutti i giorni lezioni di Acqua Zumba, disciplina che unisce la filosofia di Zumba® con la resistenza dell'acqua. leggi anche Una “palestra” sotto la scrivania migliora performance al lavoro

Rimini Wellness OFF Il fitness e il benessere non saranno protagonisti solo in Fiera, ma coinvolgeranno l'intera città di Rimini con la seconda edizione di RiminiWellnessOFF, il "Fuorisalone" del fitness, del benessere e dello sport organizzato da Italian Exhibition Group e dal Comune. Il centro storico e la Riviera di Rimini si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita: esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva. leggi anche Brooklyn Fitboxing, cos'è il nuovo trend di allenamento di 47 minuti