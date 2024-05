Disneyland Paris, arriva lo spettacolo Alice e la Regina di cuori

Disneyland Paris presenta il nuovo spettacolo Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland, uno show musicale unico presentato nel nuovo teatro del Parco Walt Disney Studios “Theater of the Stars” in programma fino al 29 settembre 2024. Un'avventura che promette di trasportare gli ospiti di tutte le età nella tana del Bianconiglio ascolta articolo

La programmazione di Disneyland Paris si arricchisce di un nuovo show: "Alice e la Regina di Cuori, Ritorno al Paese delle Meraviglie". Si tratta di uno spettacolo che coinvolge gli ospiti in uno stravagante tea party nel cuore del mondo pieno di soprese di Alice. Caratterizzato da un’elettrizzante serie di esibizioni musicali, acrobazie aeree e in BMX, questo show è un’occasione unica per assistere a un faccia a faccia da brivido tra Alice e la Regina di Cuori. Come ciliegina sulla torta, gli ospiti saranno coinvolti in prima persona nell’esperienza e verranno invitati a partecipare all’esito della storia e a decidere quale dei due personaggi dovrà essere celebrato durante un finale mozzafiato.

La fantasia del regista italiano Matteo Borghi Nato dall’immaginazione del regista italiano Matteo Borghi, questo adattamento musicale è stato creato per “rendere omaggio a un classico Disney” legato alla cultura pop in modo interattivo, divertente e colorato. Oltre ai riferimenti di elementi iconici del film d’animazione Disney del 1951, allo spettacolo è stato dato un tocco moderno in cui non ci sono personaggi buoni o cattivi. Mentre Alice accompagna gli ospiti in un’atmosfera di ispirazione pop che riflette la sua personalità allegra, la Regina di Cuori vive in un mondo di ispirazione rock tutto suo.

Uno spettacolo ricco di acrobazie Oltre all’atmosfera musicale, lo spettacolo offre anche incredibili performance acrobatiche che si cimentano in “trampo-walls”, i piloti di BMX eseguono acrobazie a suon di musica, creando immagini e coreografie di grande impatto. "Ho fatto ricorso a due discipline diverse- ha spiegato il regista Borghi- che hanno questa capacità unica di risuonare con la musica: il trampolino e la BMX. Avevamo già utilizzato i trampolini in alcuni dei nostri spettacoli a Disneyland Paris, ma mai in forma di “trampo-wall”. Questo sistema valorizza l’altezza dei nostri set e, allo stesso tempo, riprende l’energia e la sensazione di rimbalzo della musica". Poi, ha proseguito: "Per quanto riguarda la BMX, spesso la consideriamo uno sport, il che è vero, ma troppo spesso dimentichiamo che questa disciplina può essere una forma di espressione artistica se abbinata alla musica".

