Oggi, per tutte le madri del mondo, ricorre una giornata importante. Come ogni anno, in occasione della seconda domenica di maggio, si celebra la Festa della mamma. Una ricorrenza che, oltre a omaggiare la maternità, porta con sé anche una serie di imperdibili iniziative di vario genere, tra festival ed esposizioni. Ecco tutti gli eventi in Italia da non perdere per festeggiare la mamma.

Terrazza Belvedere, Milano Per celebrare tutte le mamme del mondo, Palazzo Lombardia a Milano ha deciso di aprire le sue porte a tutti coloro che desiderano godere di una vista mozzafiato sulla città meneghina. L'iniziativa si chiama Belvedere Experience e permette al pubblico di salire fino al 39° piano del grattacielo milanese, da cui ammirare l'affascinante skyline. È possibile partecipare solo sui prenotazione, nella fascia oraria dalle 10 alle 18. Orticola 2024, Milano Per tutte le mamme che amano la natura, ai Giardini Indro Montanelli di Milano va in scena la 27° edizione di Mostra Mercato Orticola, la celebre manifestazione meneghina dedicata alle piante e ai fiori. Tra vivaisti, giardinieri ed espositori, la rassegna punta non solo a dare vita a uno spettacolo florale di forme e colori, ma anche a promuovere la sostenibilità ambientale. Quest'anno l'ingresso sarà gratuito fino ai 17 anni e scontato dai 18 ai 29 anni. Mostra di Cézanne e Renoir, Milano In occasione della Festa della mamma sarà possibile anche visitare, nelle sale di Palazzo Reale, il percorso espositivo Cézanne/Renoir. Capolavori dal Musée de l'Orangerie e dal Musée d'Orsay. Attraverso una serie di 52 opere provenienti da entrambi i prestigiosi musei parigini, la mostra indaga la produzione dei due grandi maestri impressionisti. Tra dipinti iconici, ritratti, paesaggi, nature morte e bagnanti, l'itinerario rappresenta un'occasione perfetta per immergersi nell'arte, magari in compagnia della propria mamma.

Museum of Dreamers, Roma

Per tutti i grandi sognatori, ecco l'evento perfetto: Museum of Dreamers a Roma. Visitabile fino al 18 maggio, il progetto artistico permette al pubblico di immergersi nella bellezza del mondo onirico grazie a una serie di installazioni immersive dedicate all'immaginario dei sogni. Il percorso espositivo trova spazio nel suggestivo Pratibus District a Roma. Mamma Sport, Cinecittà World Nell'iconico parco del cinema e della tv di Roma trova spazio, il 12 maggio, l'evento Mamma Sport, dedicato a tutte le madri moderne, sportive e dinamiche. Tra attrazioni, aree a tema, live show e playground gratuiti in cui cimentarsi con i principali sport individuali e di squadra, l'iniziativa riunisce tutte le più importanti discipline: dal kung fu al basket, fino al baseball e al beach volley. Mostra di Tolkien, Napoli Negli spazi di Palazzo Reale a Napoli va in scena la mostra dedicata all'indimenticabile scrittore britannico John Ronald Reuel Tolkien, “padre” di una delle saghe più celebri della letteratura fantasy: Il Signore degli Anelli. Intitolato Tolkien. Uomo, professore, autore, l'itinerario espositivo ripercorre l'universo del grande autore, tra maniscritti autografi, lettere, memorabilia, fotografie e opere d'arte ispirate ai suoi capolavori.

Mostra di Fellini, Napoli Negli spazi della galleria Al Blu di Prussia a Napoli trova spazio l'esposizione dedicata al grande Federico Fellini. Intitolata Federico Fellini. Disegni erotici - Fotografie dal set, la mostra raccoglie una selezione di affascinanti scatti che, realizzati dalla fotografa Patrizia Mannajuolo, immortalano i momenti più belli del regista sul set. Insieme alle immagini, troviamo anche numerosi disegni della collezione di Daniela Barbiani, nipote di Fellini e aiuto regista nei suoi ultimi quattro film, da E la nave va a La voce della luna. Sagra della Rosa 2024, Avegno

Spostandoci nell'entroterra genovese, precisamente nella frazione di Salto di Avegno (in provincia di Genova), troviamo la 23° edizione della Sagra della Rosa. In programma nel weekend della Festa della mamma, la rassegna ospita una serie di stand gastronomici che offrono le migliori specialità del territorio, dalla focaccia ligure al pesto. Protagonista assoluta dell'evento è la rosa, che verrà offerta in omaggio a tutte le donne presenti alla manifestazione. Cuore di Mamma 2024, Vigolzone Nel giorno della Festa della mamma, a Vigolzone (in provincia di Piacenza) trova spazio la Fiera Cuore di Mamma, l'iniziativa che – dal mattino fino alla sera – anima le vie e del piazze del paese con numerose bancarelle, giostre, mercatini e giochi di strada per i bambini.