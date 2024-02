Bonus mamme lavoratrici, al via da questo mese con gli arretrati

Dopo i ritardi nella pubblicazione della circolare operativa Inps, sulla busta paga di febbraio scatta la detrazione dalla contribuzione previdenziale entro il limite dei 3mila euro. Come previsto dalla Legge di bilancio, fino al 2026 il bonus è destinato alle dipendenti nel settore pubblico e privato con almeno 3 figli a carico. Per l’anno in corso tuttavia la norma si estende in via sperimentale anche alle madri con 2 figli. Per tutte la richiesta va fatta tramite datore di lavoro o autodichiarazione telematica