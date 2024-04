Tinder, nuova funzione 'Share my date' per appuntamenti più sicuri

Tinder, il più popolare sito di incontri al mondo, sta cercando di rendere l’esperienza più sicura per tutte e tutti con ‘Share my date’ , l’opzione con cui si può condividere con un’amica o un familiare il luogo e la data dell’appuntamento, oltre alla foto e ai dettagli del nostro match amoroso.

Incontrarsi dal vivo dopo essersi conosciuti online fa sempre battere il cuore, un po’ per l’emozione di vedere finalmente quella persona con cui ci si è scambiati tanti messaggi, un po’ perché gli appuntamenti al buio possono, a volte, rivelare sorprese spiacevoli.

Basterà cliccare su un menù a tendina in basso per generare il link con tutte le informazioni utili da inviare a chi si preferisce. I dettagli possono essere modificati, se mai i piani dovessero cambiare all’ultimo minuto.

La decisione dell’azienda arriva in seguito ad analisi che rivelano come il 51 per cento dei single sotto i 30 anni sia solito condividere questi dati con gli amici prima di un appuntamento, mentre un utente su cinque spesso invia queste informazioni alla propria mamma.

"Continuiamo a rilasciare nuove funzionalità che mirano a creare un’esperienza divertente, sicura e rispettosa per tutti", ha detto la Chief marketing officer di Tinder Melissa Hobley. "Discutere i piani con gli amici e la famiglia è un rituale che esiste da tempo. ‘Share My Date’ semplifica questa condivisione di informazioni di base in modo che i single possano saltare direttamente alla parte emozionante, dal capire cosa indossare al preparare argomenti di conversazione”.