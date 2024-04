Venezia, la land art di AlUla si svela alla Biennale Arte 2024

Rendering, disegni, maquette e interviste relative a Wadi AlFann, l’esposizione di land art che si estende per 65 chilometri quadrati e che segnerà un nuovo capitolo nella storia dell'arte, sono in mostra da domani, martedì 16, al prossimo 30 aprile all’Abbazia di San Gregorio, a Venezia. Si intitola Journeys in Land Art, Towards Wadi AlFann, AlUla l’esposizione che, nel contesto della 60° Esposizione Internazionale d'Arte de La Biennale di Venezia, mette in luce i primi cinque artisti coinvolti nell'ambizioso progetto. Wadi AlFann, letteralmente la "Valle dell’Arte", sarà una nuova e sorprendente destinazione culturale globale per l'arte contemporanea, un luogo in cui le opere di alcuni degli artisti più interessanti del mondo saranno collocate, in modo permanente, nel paesaggio monumentale di AlUla, regione desertica dell’Arabia Saudita nordoccidentale. "Siamo lieti di presentare Wadi AlFann durante la 60ª Esposizione Internazionale d'Arte de La Biennale di Venezia, attraverso l’esposizione Wadi AlFann – ha commentato Nora Aldabal, Executive Director of Arts and Creative Industries, Royal Commission for AlUla -. Iniziative artistiche visionarie come Wadi AlFann svolgono un ruolo cruciale nella strategia di sviluppo di AlUla e non vediamo l'ora che possiate viverle di persona".