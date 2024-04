L'impressionismo compie 150 anni, le mostre in Italia e all'estero

È il 15 aprile del 1874 quando a Parigi 30 giovani pittori, rifiutati dal Salon ufficiale che riuniva artisti legati all'Académie des Beaux-Arts per il loro uso estremo del colore e stravolgimento delle forme dai canoni tradizionali, espongono 63 opere nello studio del fotografo Felix Nadar in Boulevard des Capucines 35. Tra loro Claude Monet e Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas e Camille Pissarro, Alfred Sisley e Paul Cézanne, tanto per fare qualche nome. Quelle stesse opere e molte altre - in tutto 130 - saranno ora nella mostra ''Parigi 1874. L'istante impressionista'' al Musée d'Orsay, che degli Impressionisti già possiede la maggiore collezione al mondo - fino al 14 luglio. Mostra in collaborazione con Musée de l'Orangerie e National Gallery of Art di Washington che rappresenta il cuore pulsante delle celebrazioni in tutto il mondo in occasione dei 150 anni del movimento artistico più rivoluzionario e anche più amato, della storia dell'arte.