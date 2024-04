Milano, torna Miart con 178 gallerie da tutto il mondo: il programma

Dal 12 al 14 aprile torna a Milano , negli spazi di Allianz-MiCo, Miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta per il quarto anno da Nicola Ricciardi. Con 178 gallerie partecipanti provenienti da 28 Paesi nel mondo, oltre mille opere di maestri moderni e artisti contemporanei affermati ed emergenti, 10 riconoscimenti tra premi, fondi acquisizioni e nuove committenze e altrettanti direttori di museo provenienti da tutto il mondo tra i propri giurati, la 28esima edizione si prospetta appuntamento imprescindibile per il pubblico dell’arte italiano e internazionale.

Il tema della 28esima edizione: “No time no space”



Il team scelto per l’edizione 2024 è “No time no space”, che fa proprie le parole di una canzone di Franco Battiato. Uno slogan che evidenzia il desiderio di Miart 2024 di superare i confini sia temporali, allargando l’offerta di opere d’arte dal punto di vista cronologico, sia spaziali, trasportando i visitatori in incursioni nel tessuto urbano. Tema che ben si sposa anche con le due nuove sezioni inedite che debuttano nell’edizione 2024 della fiera, pensate come portali dimensionali o ideali macchine del tempo.



Le sezioni e le mostre da non perdere



Anche quest’anno, “Established” resta la sezione principale, in cui dialogano alcune delle più importanti realtà operanti a livello internazionale nei segmenti dell’arte moderna, contemporanea e del design. Al suo interno trova spazio per la prima volta “Portal”, la sezione curata da Abaseh Mirval che propone 8 piccole mostre: dai solo show pensati per rileggere sotto nuova luce i lavori di artisti italiani come Franco Mazzucchelli e Francesco Gennari, ai progetti pensati per allargare gli orizzonti della fiera, come gli stand dedicati ad Anna Boghiguian, Troy Makaza e Gresham Tapiwa Nyaude. Sempre all’interno della sezione principale trova spazio anche “Timescape” un progetto espositivo che porta all’attenzione del publico opere realizzate nel Primo Novecento. Fa poi il suo ritorno "Emergent", la sezione curata da Attilia Fattori Franchini riservata alle gallerie specializzate nella promozione di generazioni più giovani di artisti, che quest'anno accoglie 23 realtà provenienti da tutto il mondo: da Lisbona a New York, da Los Angeles a Belgrado.