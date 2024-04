Bambini in viaggio: Castelfalfi, il borgo toscano diventato un resort

L'idea per un weekend di relax immersi in luogo ricco di storia? Castelfalfi, a pochi chilometri da San Gimignano in Toscana, potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un borgo antichissimo recentemente ristrutturato, dove convivono storia e cultura oltre ad un'attenzione particolare per i più piccoli. A cura di Gaia Mombelli