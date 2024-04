Carbonara Day, i migliori ristoranti dove mangiarla a Roma

Una ricorrenza per celebrare uno dei piatti più iconici della cucina italiana: sua maestà la carbonara, primo simbolo di Roma. Il 6 aprile si festeggia in tutto il mondo la giornata della Carbonara. Nel 2024, questa ricorrenza, giunta all’ottava edizione, è ancor più speciale perché ricorre il 70esimo anniversario dalla pubblicazione della prima ricetta della carbonara in Italia. Nel 1954, come hanno ricordato i pastai di Unione Italiana Food in occasione della presentazione dell’edizione 2024 del Carbonara Day, la preparazione di questo tesoro culinario italiano apparve sul periodico “La Cucina Italiana” in una versione completamente diversa da quella attuale. Includeva, infatti, tanti ingredienti che oggi sono banditi dalla sua preparazione, come aglio schiacciato, gruviera e perfino pancetta. Nell’ultimo ventennio si è assistito a un’evoluzione che ha portato la carbonara verso una riduzione a cinque ingredienti fondamentali: pasta, uova, guanciale, pecorino e pepe, con pochissime eccezioni. Ma quali sono i migliori ristoranti a Roma in cui assaporare questo piatto iconico?