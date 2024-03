PTSD Radio, un manga body horror alla Junji Ito

La maledizione del demone Ogushi ha colpito una città del Giappone. Tra spiriti che tirano i capelli, teste calve, volti deformati, la serie che ha portato sull'orlo della follia il suo autore Masaaki Nakayama arriva in Italia per Coconino Press

I giapponesi hanno un senso tutto loro per l’orrore. Al cinema come su carta sono capaci di dare alla paura forme inesplorate, indefinite, lontanissime dagli stilemi di genere occidentali. PTSD Radio, il nuovo manga di Masaaki Nakayama pubblicato in Italia da Coconino Press (il primo volume è disponibile al prezzo di 15,90 euro per 360 pagine in bianco e nero) si inserisce perfettamente nella tradizione horror nipponica, mettendo in scena suggestioni allucinatorie di straordinario impatto.