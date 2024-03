Lush, ad Edimburgo l'esperienza esclusiva ispirata a Shrek

Al costo di sessanta sterline, i clienti per trenta minuti potranno fare il bagno in un ambiente che cerca di imitare quello paludoso in cui l'orco più famoso del cinema si lava e si prepara durante la scena di apertura della saga. La proposta è disponibile solo presso la Lush Spa di Edimburgo ed è riservata ai maggiori di 18 anni

“Prenota una palude” è la nuova proposta limited edition di Lush, azienda inglese produttrice di prodotti naturali per bagno e capelli. “I fan di Shrek potranno fare il bagno come il loro eroe nella nuova esperienza spa”, riporta Lush sul suo sito web , spiegando che si tratta di un trattamento disponibile esclusivamente a Edimburgo, presso la Lush Spa, e riservato ai maggiori di 18 anni.

L’ispirazione cinematografica

Il bagno termale è ispirato a una delle iconiche scene del cartone animato, posta in apertura al primo film della saga: l’orco verde più famoso al mondo, sulle note di “All Star” degli Smash Mouth, si fa la doccia nel fango, si lava i denti e si prepara nella palude, il suo habitat naturale.

Allo stesso modo, chi prenderà parte all’esperienza esclusiva di Lush, per trenta minuti e al costo di sessanta sterline, potrà fare il bagno in un ambiente che cerca di riprodurre quello in cui vive Shrek, “tra il muschio e gli alberi della palude”, e “godersi un ponte da bagno pieno di prelibatezze, tra cui la bomba da bagno Shrek Swamp, la maschera ‘Magnaminty’, un detergente fresco, cuscinetti per gli occhi al cetriolo verde e un esclusivo sapone da carrozza alla cipolla non disponibile da nessun’altra parte”.