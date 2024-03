Brizzi e Bacilieri portano il Joker a Bologna negli Anni di Piombo

Dopo il successo di Batman: Il Mondo, Panini Comics pubblicherà un nuovo volume antologico che vedrà il villain più famoso di Gotham viaggiare in altri Paesi. Con un passaggio d'autore in una delle epoche più buie della storia recente d'Italia ascolta articolo

Questo settembre, Joker porta la propria consueta follia e il caos che ne consegue in giro per il mondo, poiché DC ha annunciato la pubblicazione di Joker: Il mondo, un’antologia cartonata di 184 pagine. Come Batman: Il mondo, volume acclamato da critica e pubblico, anche questa imperdibile antologia presenterà storie realizzate da team creativi d’eccellenza che rappresentano 13 Paesi diversi, tra cui autori rinomati come Geoff Johns, Satoshi Miyagawa, David Rubin, German Peralta, Alvaro Fong Varela, Jason Fabok e molti altri. Con storie realizzate per rispecchiare in modo autentico lo stile, il tono e la sensibilità culturale di diverse nazioni del mondo, Joker: Il mondo racconterà come il supercriminale più popolare DC abbia diffuso il caos su scala globale.

Dalla Spagna alla Germania, dall'Italia alla Turchia Cosa fa Joker quando va in vacanza in Spagna? In che modo ha ispirato altri a seguire le proprie orme, creando copie di se stesso in Germania e Turchia? Come trova ispirazione Joker in Camerun? Solo i migliori sceneggiatori e disegnatori di ogni paese potranno fornire le risposte, in una raccolta di storie uniche che celebrano uno dei personaggi più avvincenti della cultura pop.

Il Joker a Bologna durante gli Anni di Piombo Per Panini Comics Italia, gli incredibili talenti del pluripremiato scrittore bolognese Enrico Brizzi (Jack Frusciante è uscito dal gruppo) e del disegnatore Paolo Bacilieri (Fun, Ettore e Fernanda, Bob 84) si uniscono per vestire il Principe Pagliaccio del Crimine con panni squisitamente italiani in Joker: Strategia della tensione. Bologna, fine anni 70. Sono gli anni del punk e della contestazione, dei tumulti e del caos. Come avrebbe potuto sentirsi il supercattivo per eccellenza se avesse visitato l'Italia in anni segnati da scontri e tensioni sociali? Il professor Joker non può che sentirsi a casa.