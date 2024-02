Harley e Ivy, le origini di una inossidabile coppia

Una relazione d'amicizia e collaborazione trasformatasi negli anni in vero amore. Panini Comics pubblica un volume antologico con alcune delle più divertenti storie dedicate al duo da Paul Dini ascolta articolo

Quando uscì nel 1992, la serie animata di Batman ebbe un successo di pubblico e critica tale da impattare tantissimo sull’evoluzione del personaggio e di tutta la sua mitologia. Atmosfere, stile grafico e tematiche della serie animata furono portati su carta nei fumetti affidati a Paul Dini, con la realizzazione della nuova linea di avventure Batman TAS (che presto dovrebbe essere ristampata in Italia in edizione omnibus da Panini Comics) e tutta una serie di spin-off. Tra i personaggi che ebbero maggior fortuna va considerata senza dubbio Harley Quinn.

La nascita di Harley Quinn Nata proprio dalla mente di Paul Dini e Bruce Timm, fece il suo esordio in tv per poi approdare su carta con la storica graphic novel Amore Folle nella quale venivano narrate le origini della sua relazione col Joker. Ma Harley, che ha recentemente compiuto 30 anni, era un personaggio troppo forte per essere la parte più fragile di una relazione sentimentale tossicissima da cui, inevitabilmente avrebbe dovuto liberarsi. Anche, se non soprattutto, attraverso l’incontro con un’altra villain dell’universo di Gotham: Poison Ivy. approfondimento Harley Quinn, 30 anni di cambiamenti ed evoluzione

Harley e Ivy Harley e Ivy si sono incontrate per la prima volta in televisione, nella serie animata di Batman, sono diventate amiche da subito, presto socie di scorribande tra il crimine e il senso di giustizia ecologica e sociale, quindi, alla fine, hanno rivelato al mondo quello che il mondo aveva già intuito da un po’: il loro amore. Un amore autentico, forte, pieno di passione ma anche di tenerezza e supporto reciproco. leggi anche Supereroi e orientamento sessuale, Da Robin bisex a Loki gender-fluid

Una storia lunga 30 anni Batman: Harley e Ivy è anche il titolo del volume cartonato da poco pubblicato da Panini Comics (176 pagine a colori, 25 euro) che racchiude alcune delle avventure a fumetti più divertenti con le due villain come protagoniste. Si tratta di una miniserie in tre capitoli scritta da Paul Dini e disegnata da Bruce Timm e di altre sei one shot scritte sempre da Dini e disegnate da una batteria di artisti abilissimi nel ricalcare lo stile di Timm (da Dan DeCarlo a Ronnie Del Carmen, da Linda Medley a Rick Taylor, fino a Stéphane Roux). Avventure pubblicate tra il 1994 e il 2014 piene di gag e azione, totalmente imperniate sul curioso equilibrio di questa strana coppia ormai diventata indissolubile. leggi anche Harleen, la mini-serie a fumetti sulle origini di Harley Quinn

