Gardaland, attesa per la nuova attrazione Drop & Twist Tower

A Gardaland cresce l’attesa per la nuova leggendaria attrazione per famiglie e ragazzi amanti del brivido e dell’avventura. La novità 2024 inizia, infatti, a prendere sempre più forma con l’avvicinarsi della sua inaugurazione, in programma il prossimo giugno.

Oggi, tra le vie di Castelnuovo del Garda in direzione Gardaland Park, non è passata inosservata l’imponente torre ottagonale di colore viola alta 25 metri. La nuova e scenografica attrazione sarà, infatti, una “Drop & Twist Tower”, ovvero una torre a caduta, progettata per offrire un’esperienza da brivido. Gli Avventurieri, saliti a bordo, inizieranno la loro corsa sulle note di un canto rituale, circondati da scintillanti simboli da decifrare, straordinari effetti di luce e, solo quando toccheranno il punto più alto dell’attrazione, cadranno attraversando dense nuvole di fumo. Gli Ospiti verranno fatti salire e scendere più volte e ruoteranno ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza memorabile e unica prima della discesa finale.