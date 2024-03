Dalla Danimarca allo spazio, menu “stellato” a bordo di Neptune

Nel 2025 Rasmus Munk si dirigerà verso la stratosfera. In collaborazione con due aziende statunitensi, lo chef (uno dei più noti/controversi al mondo) patron del ristorante Alchemist di Copenaghen, creerà un'esperienza culinaria olistica a bordo della capsula spaziale Neptune di Space Perspective. Sei passeggeri faranno la storia gustando una cena “stellata” ai confini dell'atmosfera terrestre. La capsula dovrebbe decollare dalla costa della Florida e il prezzo per partecipare all'avventura partirà da 3,5 milioni di corone danesi (poco meno di 470 mila euro). Tutti i proventi della spedizione saranno devoluti alla Space Prize Foundation, che promuove l'uguaglianza di genere nella scienza e nella tecnologia spaziale.

"Rivoluzionaria avventura culinaria"

L'astronave Neptune fa parte di uno sforzo più ampio per promuovere il turismo spaziale e la capsula è stata appena completata da Space Perspective, che mira a rendere lo spazio più accessibile a un gruppo più ampio di persone. "Questa rivoluzionaria avventura culinaria rappresenterà un momento storico - ha dichiarato Roman Chiporukha, fondatore di SpaceVIP -. Spero che la spedizione contribuisca a ridefinire non solo l'esplorazione spaziale privata, ma anche il concetto di cucina raffinata". “Sono profondamente affascinato dallo spazio, ed è stato durante una gita scolastica da Randers al Planetario di Copenaghen che ho provato per la prima volta la sensazione di essere trasferito in un mondo completamente diverso - ha commentato lo chef Rasmus Munk -. L'opportunità di creare un'esperienza gastronomica stratosferica insieme ai maggiori esperti mondiali di scienza e design sembra completamente folle e allo stesso tempo logica”.