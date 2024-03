Censis comunicazioni, gli italiani amano la tv e internet

Boom della mobile tv. Anche la radio si evolve ed è più ibrida. Consolidamento dell'impiego di internet da parte degli italiani. Quasi l’80 per cento dei giovani usa YouTube e Instagram mentre scendono Spotify, Twitter e Snapchat ascolta articolo

La tv è il mezzo più amato dagli italiani. Cresce la passione per quella via internet. Secondo il 19° Rapporto Censis sulla comunicazione nel 2023 a guardarla è il 95,9% degli italiani tra tv tradizionale (+0,9% il digitale terrestre), tv satellitare (+2,1%), smart tv ( +3,3% in un anno) e il boom della mobile tv che si attesta oggi quasi al 34%.

Italiani on line Tra il 2022 e il 2023 si è registrato un consolidamento dell'impiego di internet da parte degli italiani che hanno raggiunto l'89,1% di utenza. I dati Censis evidenziano una sovrapposizione quasi perfetta con quanti utilizzano gli smartphone (l'88,2%) e quanti sono gli utilizzatori di social network (82,0%). Boom della spesa delle famiglie per i dispositivi digitali (8,7 miliardi di euro). Tra le piattaforme on line più gettonate tra i giovani c'è WhatApp ( 93,0%) YouTube ( 79,3%), Instagram ( 72,9%) e TikTok (56,5%). In lieve flessione tra gli under 30 Facebook (passato dal 51,4% del 2022 al 50,3%) Spotify (dal 51,8% al 49,6%) e Twitter (dal 20,1% al 17,2%).

La radio Anche la radio continua a rivelarsi all'avanguardia all'interno dei processi di ibridazione del sistema dei media. Complessivamente, i radioascoltatori sono il 78,9% degli italiani. Ma se la radio ascoltata in casa attraverso l'apparecchio tradizionale subisce un piccolo calo passando al 45,6% di utenza (-2,4% rispetto al 2022), l'autoradio si attesta al 69,1%. Per quanto concerne l'ascolto delle trasmissioni radiofoniche via internet con il pc e con lo smartphone si registra una crescita nel lungo periodo (rispettivamente +10,6% e + 20,5% dal 2007 ad oggi) ma un calo nel breve (rispettivamente -2,2% e -5,0% tra il 2022 e il 2023).