Sciacca, inseguendo l’onda in una giornata di tempesta

Il passaparola corre sul filo dei social e delle chat e già al mattino a decine raggiungono Sciacca che in inverno è una delle zone più ventose dell’isola. Sulla punta più estrema della costa sud occidentale della Sicilia, tra le correnti impetuose del Canale di Sicilia, i surfisti arrivano numerosi, per tutta la giornata in una carovana di auto e furgoni carichi di mute e tavole, da surf e da bodyboarding, la disciplina che si pratica affrontando le onde distesi sulla tavola, senza mettersi in piedi come nel surf.

La spiaggia è lunga un paio di km, il luogo è selvaggio e in una giornata così ventosa quasi deserto. Ci sono al lavoro i gestori dei piccoli stabilimenti in legno, come Snello beach, che preparano la riapertura per l’estate, e quelli dell’Aloha che hanno invece deciso di restare sempre aperti. Lo spettacolo che offre la natura e’ mozzafiato, anche quando il mare non è calmo e azzurro ma agitato e color argento; il richiamo è irresistibile, ma pochi sanno che questo è un luogo ideale per surfare. Fino al tramonto il mare è puntellato da ragazzi e ragazze in attesa dell’onda giusta. Viste da lontano queste figure a pelo d’acqua si confondono con i cormorani in cerca di pesce nel mare in tempesta.

Arrivano dall'altra sponda della Sicilia occidentale, quella a nord, da Palermo, per surfare qui. Alcuni sono semplici appassionati, altri appartenengono a piccoli club come “Isola surf” di Isola delle femmine. Ci sono anche molte ragazze. "Ma ancora non siamo abbastanza numerose" mi dice Giorgia Campisi , 29enne palermitana, una habituée di questa spiaggia. “Veniamo sempre qui, ogni volta che c’è vento di scirocco, da almeno 5 anni, è un posto perfetto perché è uno dei pochi punti riparati dal vento di sud-est in cui è possibile surfare con onde più lunghe, quelle che noi chiamiamo “pulite”. Le onde si distanziano e sono perfette. Capo San Marco è una di quelle spiagge meno note che noi scopriamo seguendo le mappe, spostandoci in base al meteo, alla ricerca dei punti più riparati dal vento. Il rammarico è che posti come questo potrebbero essere meta di un numero molto più alto di surfisti, anche stranieri, se solo ci fosse una scuola di surf”.

I punti di riferimento, per chi viene a surfare qui, i pionieri del surf a Sciacca, appassionati intorno a cui si è formata una comunità, o meglio una crew di surfisti, sono Gaspare Maniscalco, Paride Misuraca e Mirko Cicio. Da anni si danno un gran da fare. Hanno provato a metter su una associazione, a chiedere la concessione per aprire una scuola di surf e per convertire una pista di pattinaggio in uno skate park. Ma la mancanza di collaborazione da parte delle istituzioni e una serie di difficoltà legate alla burocrazia li hanno scoraggiati e spinti a proseguire sulla strada del fai-da-te.

Gaspare Maniscalco ha 38 anni e ha viaggiato il mondo come fotografo prima di tornare nella sua Sciacca. "Il surf in Sicilia?? Perché, si può fare? Quante volte lo sentiamo dire. Eppure è possibile fare tantissime attività nel nostro territorio. Lo sappiamo bene noi che facciamo surf così come chi va in giro in bici o fa trekking, e significa vivere la natura con se stessi, e in connessione. Il surf è vivere il mare dopo il 15 agosto, a 360° e se possibile per 360 giorni; siamo una comunità che vede una bella giornata mentre magari c'è vento ed é pure nuvoloso, come in questa domenica e ci si ritrova con tanti altri surfisti a condividere la stessa passione, che poi è uno stile di vita".

Se qui non ci sono circoli o club per surfisti, in tutta la provincia non c’è un negozio di tavole da surf . Perciò da qualche mese Paride Misuraca, 27 anni ha cominciato a costruirle per sé e per gli amici. Realizzate a mano, dipinte e decorate con passione, ognuna è una piccola opera d'arte. “Il surf ce l’ho sempre avuto dentro. Già a sei anni chiedevo ai miei la tavola per surfare e intanto facevo skate perché era un po’ come surfare ma sulla terra. È un modo primordiale per riconciliarsi con la natura e azzerare i pensieri. Costruisco le tavole in un garage trasformato in un laboratorio ma mi piacerebbe avere uno spazio adeguato così come sarebbe bello se ci fossero club o circoli per surfisti. A Sciacca noi surfisti “local” nei mesi invernali siamo solo sei, ma con questo mare e queste onde potremmo essere molti di più. Il mare dovrebbe essere una risorsa meglio sfruttata, per dare occasione ai tanti ragazzi che non sanno come occupare il tempo libero e stanno per strada o attaccati ai cellulari, e anche per creare opportunità di lavoro “.