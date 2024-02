Milano, al museo Mumac di Binasco una escape room dedicata al caffè

La nuova attività del MUMAC

Costruita su misura, MUMAC Coffee Escape nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione dei partecipanti un’esperienza nuova e originale all’interno del museo. Si arricchisce così la proposta di conoscenza e intrattenimento già articolata sia nel percorso museale di MUMAC che nella proposta Academy di corsi formativi per professionisti e appassionati, rendendo lo spazio anche location per iniziative ludico-aggregative per privati, ma anche tailor made per aziende che vogliano utilizzare l’esperienza come attività di inclusione o teambuilding formativo. “MUMAC Coffee Escape è un’avventura intrigante e al tempo stesso un progetto poliedrico che vuole far vivere l’esperienza del museo in modo originale, proponendo ai visitatori un’esperienza di evasione e divertimento avvincente unita all’opportunità di conoscere la più importante realtà che riguarda la storia di un intero settore del made in Italy", ha commentato Barbara Foglia, MUMAC Director.