The Closet, quando il trauma dei bambini genera mostri

L'ultimo fumetto horror di James Tynion, pubblicato per Image Comics e portato in Italia da Edizioni BD, entra nella psicologia di un bambino per raccontare gli effetti delle azioni dei genitori su di lui ascolta articolo

Gli armadi sono fatti per custodire e conservare, ma all’occorrenza possono diventare utilissimi nascondigli. Di scheletri, quando da adulti le nostre esperienze di vita ci hanno già portato a commettere errori che vorremmo non venissero mai alla luce, di mostri, quando da bambini di esperienza ne abbiamo ancora poca e siamo spaventati dall’ignoto. L’armadio che dà il titolo a The Closet, l’ultimo fumetto horror di James Tynion IV, disegnato da Gavin Fullerton e pubblicato negli Usa da Image Comics e in Italia da Edizioni BD (120 pagine, cartonato a colori, 18 euro), appartiene a quest’ultima categoria.

La sinossi ufficiale “Thom è pronto a trasferirsi con la famiglia da una costa all’altra degli Stati Uniti, sperando di lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato – recita la sinossi ufficiale della miniserie -. Compreso il mostro che Jamie, suo figlio, sostiene di vedere nel ripostiglio della sua cameretta. Thom è sicuro che la creatura non li seguirà nella nuova casa, ma sono molte le cose su cui Thom si sbaglia…”. leggi anche Nightmare Country, Il Corinzio nelle mani di James Tynion

Un horror diverso dal solito The Closet è un horror molto diverso da quelli a cui Tynion ha abituato i suoi lettori, distante dalle atmosfere gotiche di Something Is Killing The Children e da quelle fantascientifiche di The Nice House of The Lake. È in realtà la storia di una famiglia altamente disfunzionale e di una coppia di genitori che ha perso di vista le esigenze e le priorità del proprio figlio, incapace ormai di dialogare con lui e comprenderne i bisogni e le sofferenze. È la storia di un mostro che si annida dentro un armadio da anni, di una creatura immaginaria che ha le sue solidissime radici nella realtà quotidiana. leggi anche The Department of Truth, la verità secondo James Tynion

Traumi e incubi Dopo aver dimostrato di essere a suo agio con gli incubi in Nightmare Country e Something is Killing the Children, Tynion fa un passo più avanti entrando nei traumi infantili che degli incubi sono la causa. Lo fa con delicatezza, tenendosi lontano dal gore e dal macabro, lavorando tanto sulla psicologia e scegliendo di far raccontare la storia da un uomo adulto salvo poi ribaltare il punto di vista nel finale, sciogliendo tutti i nodi e mettendoci davanti alla nostra incapacità di comprendere le logiche dell’infanzia. E svelandoci che il vero orrore, i veri e inconsapevoli mostri, molto spesso siamo noi. leggi anche The Nice House on the Lake, il fumetto horror di James Tynion