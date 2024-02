European Best Destinations 2024, le 10 migliori mete. LA CLASSIFICA

L’organizzazione europea, nata per promuovere la cultura e il turismo nel Vecchio Continente, ha stilato la top 20 delle destinazioni per quest’anno: presenti diverse italiane, come Sirmione, l’isola di Ponza e Siena, ma soltanto Firenze è nelle prime dieci. Al primo posto si classifica la spagnola Marbella, seguita da Monaco e Malta