L’uomo più alto del mondo a Napoli per la pizza all'ananas di Sorbillo

La pizzeria Sorbillo, guidata da Gino Sorbillo, è nota per ospitare celebrità nazionali e internazionali, come i Coldplay a giugno dello scorso anno. Questa volta, nella sede del Vomero, a Napoli, a far capolino in una delle pizzerie napoletane più famose d’Italia – e, forse, del mondo –, è stato Sultan Kösen, l’uomo più alto del mondo, secondo il Guinness dei Primati, con i suoi 251 centimetri. Kösen non si è presentato come un “VIP”, ma si è comportato come un cliente ordinario, scegliendo per la sua cena la pizza con l’ananas, che tanto aveva creato scalpore tra i tradizionalisti della cucina.