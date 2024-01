Jeff Bezos in visita a Milano: pizza da Sorbillo con la famiglia

“È una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Non potevo festeggiare in modo migliore la Giornata Mondiale della Pizza", ha detto il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo raccontando la visita del fondatore di Amazon nel suo locale

"Avere ai miei tavoli a gustare una tradizionale pizza napoletana Jeff Bezos, proprietario di Amazon, con la sua famiglia e le guardie del corpo, è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Non potevo festeggiare in modo migliore il 17 gennaio, il 'Pizza Day', la Giornata Mondiale della Pizza", ha detto il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo raccontando la visita di Bezos nel suo locale di Milano, in Corso Vittorio Emanuele, avvenuta nei giorni scorsi, ma resa nota solo ieri per motivi di sicurezza.