Napoli, Gino Sorbillo mette nel menu la pizza all'ananas

Dopo la pizza tonda con Roquefort e riduzione di aceto balsamico o di mosto cotto e quella alla nutella, arriva Gino Sorbillo a sdoganare la cosiddetta hawaiana all’ananas. Lo chef riesce sempre a imbucare colpi riusciti sui social anticipando tendenze o surfando su polemiche e topics: dal granchio blu alla Ferragni, dalla pizza dedicata a Silvio (il Cavaliere) sino all’ultima appena sfornata all’ananas. Sorbillo provoca sui social puntando a coinvolgere il mondo intero e anche questa volta si tira dietro critiche e apprezzamenti. "Sono legato alla tradizione però voglio provare questa pizza che ho messo nel mio menu. Sarà buona? È buona, faccio anche il bis" chiosa dal suo profilo Instagram.



Basta che se ne parli

Alla fine la pizza all’ananas di Sorbillo è più una provocazione per cercare di stare sempre sull’onda social (un po’ come quella dedicata a Barbie) e scaldare il suo pubblico, piuttosto che tentare un approccio più creativo e di qualità alla pizza partenopea. I suoi fan nei commenti (stimolati ovviamente dal pizzaiolo) dicono di tutto di più: da chi consiglia la chiusura del locale Presepe Napoletano by Sorbillo nel cuore del centro storico a chi invece non ha dubbi: “Fatta da te… anche la pizza con l’ananas è buona!”. Che dire? Lunga vita alla pizza, comunque e sempre.