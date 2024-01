Carnevale di Venezia 2024, ecco il Carnival Street Show: il programma

Viaggio in Oriente

Il Carnival Street Show sarà un viaggio tra i colori e le emozioni degli spettacoli dal vivo tenuti da oltre 80 compagnie, con 200 artisti impegnati e 1.000 repliche di spettacoli giornalieri. Il tema della festa è il viaggio in Oriente di Marco Polo, rivissuto attraverso il circo-teatro, la musica, i canti, i maghi e gli affabulatori che si riverseranno nelle strade di Venezia. Gli spettacoli si terrano in Campo San Geremia, Santa Maria Formosa, San Giacomo dall’Orio, San Cassiano, Santa Margherita, Esedra Castello; mentre a Mestre gli artisti si troveranno, oltre che in Piazza Ferretto, anche in Largo Divisione Julia, Piazzetta Battisti, Via Poerio e in Via Palazzo.

Il programma

Naturalmente sul palco di Piazza San Marco ci saranno numerosi ospiti e spettacoli, oltre alle sfilate della Maschera più Bella, compresa la Sfilata delle Mascherine, dedicata ai più piccoli tutti i giorni dalle 17. Spazio anche alla Commedia dell’Arte, domani 27 gennaio inizia infatti la rassegna “Venezia, ovvero l’Arte della Commedia”, curata dalla Compagna Pantakin, che propone una programmazione di comici dell’arte con otto diverse compagnie nazionali ed internazionali che si alterneranno per più di 60 repliche per tutto il periodo di Carnevale, sui palchi tradizionali allestiti in Piazzetta San Marco e in Campo Santo Stefano. Con lo sguardo rivolto ad Oriente, venerdì 9 febbraio in Piazza Ferretto si festeggerà il Capodanno Cinese e l’Anno del Dragone, con la spettacolare danza del dragone e l’adrenalinica danza dei leoni, in collaborazione con l’Associazione per la Promozione della Cultura e del Turismo Italia-Cina (ICCTPA). Il Chiostro del Museo M9 inoltre ospiterà una parte dei numerosi laboratori per conoscere la cultura d’Oriente: dall’antica arte calligrafica all’originaria cerimonia del tè, da concerti di strumenti tipici alle letture di poesie cinesi, oltre a tante altre affascinanti attività. Domenica 28 gennaio, invece, spazio a uno dei momenti più significativi e divertenti del Carnevale veneziano: il corteo acqueo con le decine di imbarcazioni tradizionali capitanato dalla Pantegana, ossia una barca a forma di topo gigante. In Campo San Polo invece è allestita una pista di pattinaggio aperta fino al 13 febbraio. Gli spettacoli a Venezia si terranno dalle 11 alle 12.30 per poi riprendere nel pomeriggio dalle 14 alle 18. A Mestre, invece, gli orari degli show diffusi saranno: 11.30-12 e 15.30-18.30. Tutti gli artisti e i luoghi coinvolti sono elencati sul sito ufficiale del Carnevale.