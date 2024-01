Alfa Romeo Milano, le foto della nuova B-Suv: debutto il 10 aprile

Verrà presentata al mondo il 10 aprile l'Alfa Romeo Milano, la piccola sportiva della gamma concepita e disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo. L'evento avrà luogo proprio nella città lombarda e verrà trasmesso in streaming.

I test

Sotto la guida esperta della squadra di ingegneri italiani - protagonista di progetti come la 4C, la 8C, Giulia e Stelvio Quadrifoglio e la Giulia Gta - si affina lo sviluppo di Milano, la vettura che vedrà Alfa Romeo esordire nel mondo dei veicoli 100% elettrici. Presso il Proving Ground del centro sperimentale di Balocco, in provincia di Vercelli, i collaudatori testano in pista i requisiti e target espressi dagli ingegneri dinamici Alfa Romeo, responsabili della validazione del progetto, sotto la direzione dell'esperto Domenico Bagnasco, responsabile validazione della sintesi dinamica del veicolo.