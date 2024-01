Milano, in uno spot l'omaggio ai chioschi dei panini di San Siro

Una campagna pubblicitaria di Heinz realizzata con DUDE Milano racconta le storie di chi sfama i tifosi prima e dopo ogni match, stando vicino alla propria squadra senza poter mai entrare allo stadio. Per l'occasione tre di loro hanno finalmente varcato la soglia del Meazza, sostituiti al loro posto da tre chef d'eccezione

A San Siro, come nel resto d’Italia, i cosiddetti paninari fuori dallo stadio rappresentano parte integrante dell’esperienza di vivere una partita di calcio, diventando delle vere e proprie celebrità per tutti i tifosi. Ora una campagna pubblicitaria di Heinz, realizzata con DUDE Milano li celebra nell'ambito dell’iniziativa "Proud Sponsor of Calcio Mangiato".

La campagna si focalizza sulle storie di tre protagonisti, maestri del panino con la salamella, tre tifosi che ogni domenica sono sempre così vicini alla propria squadra senza tuttavia mai entrare a San Siro. Heinz, per questo motivo, ha regalato a questi tre appassionati la straordinaria esperienza di varcare per la prima volta le porte dello stadio, permettendo loro di vivere l’atmosfera di una partita da un punto di vista privilegiato e di essere acclamati da tutto il pubblico di San Siro attraverso un messaggio dallo speaker. Al loro posto, a sostituirli nei chioschi, tre chef d’eccezione, star del web: Ruben Bondi, Federico Fusca e Lello di Chef in camicia.