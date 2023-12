Vacanze di Capodanno con i bimbi, 5 idee last minute

Indecisi su dove trascorre con i vostri bimbi il Capodanno o l’Epifania? Ecco alcune mete a breve e medio raggio da scegliere all’ultimo minuto.

La prima destinazione è la splendida Matera, dove oltre alle bellezze naturali, durante tutto il periodo delle fetsività, si possono trovare Spettacoli con Artisti di Strada, Fontane danzanti, Concerti di Babbi Natale, Canti Natalizi, Calata di Babbi Natale.

Oltre ai consueti mercatini e concerti, la città a nord della Germania celebre per la fiaba dei fratelli Grimm, offre anche la possibilità di una gita nell’antico quartiere dello Schnoor. Stiamo parlando di Brema, dove passeggiare senza meta tra le sue strette viuzze, lasciandoci affascinare dalla sua incantevole atmosfera. E magari, visitare un negozio molto particolare dove si vendono tutto l’anno decorazioni natalizie.

La montagna è un grande classico per le vacanze invernali. Fra le tante proposte abbiamo scelto i monti lombardi, la Valtellina in particolare.

Le attività invernali a Livigno sono davvero tante per una famiglia. Oltre lo sci in pista e il fuori pista in aree sorvegliate, ci sono percorsi costantemente monitorati per fare gite in ciaspole e sentieri battuti per le fat bike. E naturalmente tantissimi sentieri per immergersi nella natura. Le nostre Guide Alpine saranno felici di consigliarti e, se lo vorrai, di accompagnarti in qualche momento particolarmente Active.