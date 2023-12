Il nuovo libro di Joël Dicker in arrivo anche in Italia: ecco quando

È lo scrittore di thriller esistenziali in cui l'omicidio, il “fatto”, come lo chiama lui, è il pretesto per scavare nelle vite di quelli che restano. Stiamo parlando dello svizzero Joël Dicker che torna con un nuovo romanzo, a distanza di due anni da "Il caso Alaska Sanders" (2022). È la volta di “Un animal sauvage”, da febbraio disponibile nelle librerie francofone e in arrivo in Italia a maggio.



Il nuovo libro





“Dopo due anni di lavoro, lascio andare il mio manoscritto alle stampe”, ha scritto Dicker, ginevrino classe '86, nella didascalia del video che ha diffuso sul suo account. Sebbene abbia più volte sostenuto che internet, con il suo sovraccarico di informazioni, uccida la fiction e la libertà degli scrittori di abbandonarsi all'immaginazione, Dicker è molto attivo sui social tra Instagram e TikTok. Nell'uso degli strumenti digitali di comunicazione e promozione editoriale è uno dei più “contemporanei” tra i bestselleristi internazionali. Non stupisce dunque che alcune settimane fa abbia deciso di rendere partecipi i suoi folllower dell'opera in uscita attraverso una serie di enigmi e indovinelli, rigorosamente in formato reel, svelando ogni giorno una lettera del titolo. È così che negli ultimi giorni il rebus è stato risolto. Il titolo è “Un animal sauvage” e sarà l’inizio di un nuovo corso. Chiusa la fortunata trilogia di Marcus Goldman, il giovane scrittore eroe che, tra alti e bassi della sua carriera, si trova in mezzo a casi intricati e straordinari colpi di scena, Dicker volta pagina con un protagonista tutto da scoprire, quindi un nuovo centro attorno al quale far gravitare le sue storie che spesso deragliano dai codici classici di genere. Certo è che sarà un “thriller” o, per essere più specifici, un “polar” che nasce dalla crasi tra poliziesco e noir. La data di uscita del libro in Francia e Svizzera è prevista per il 27 febbraio. Dietro "Un animal sauvage" c'è Rosie & Wolfe (R&W), la casa editrice fondata dallo stesso Dicker. Dopo una fase iniziale di autoedizione, a partire da quest’anno R&W, che sta anche per Reading and Writing (leggere e scrivere), ha cominciato a pubblicare libri di altri autori. Un progetto editoriale nato dalle ceneri di Éditions de Fallois che per prima, dopo tanti rifiuti, credette nel giovane Dicker, appena uscito dalla scuola di recitazione e con tanti sogni per la testa. La maison d'édition di Bernard de Fallois ha dato fiducia al suo primo romanzo del 2010 "Gli ultimi giorni dei nostri padri", il meno thriller di tutti, e lo ha accompagnato poi al successo, due anni più tardi, con "La verità sul caso Harry Quebert" tradotto in più di 30 lingue e premiato con il Grand Prix du roman de l'Académie française.