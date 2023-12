Signore degli Anelli, sequel non autorizzato del libro sarà distrutto

Le copie fisiche e digitali di “The Fellowship of the King”, il sequel non autorizzato de Il Signore degli Anelli, opera dello scrittore americano Demetrius Polychron, dovranno essere distrutte. È la decisione della Corte distrettuale della California che ha respinto la causa che lo stesso autore ha intentato contro gli eredi di Tolkien e Amazon Studios, chiedendo 250 milioni di dollari di risarcimento e sostenendo che la serie televisiva “Il Signore degli Anelli - Gli anelli del potere” violasse il copyright del suo libro, avendolo in parte copiato per la sceneggiatura. A riportare la notizia è La Repubblica.

Il contenzioso e la decisione dei giudici

Polychron ha affermato di aver scritto un libro “originale”, sebbene “ispirato” ai lavori di Tolkien, intitolato The Fellowship of the King, che doveva essere il primo di sette volumi, spiega il quotidiano. Lo scorso agosto il giudice aveva dato ragione ad Amazon e alla Tolkien Estate definendo le accuse di Polychron “fantasiose” e “irragionevoli” in quanto il suo stesso libro costituirebbe una violazione e non può essere utilizzato come base per una richiesta di risarcimento. Gli eredi di Tolkien hanno quindi intentato causa contro Polychron vincendo e ottenendo il divieto di “distribuire, vendere, esibire o sfruttare in alcun modo” il suo libro o il sequel "The Two Trees". L’autore dovrà distruggere tutte le copie fisiche o digitali, presentare una dichiarazione di aver ottemperato alla richiesta e pagare le spese legali per un totale di 134.000 dollari.