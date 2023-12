Varese Do You Bike?, sui pedali alla scoperta del territorio varesino

Varese Do You Bike? se i paesaggi da vedere che offre il varesino sono questi la risposta è sì. Tre parchi regionali, sette laghi e quattro siti patrimonio dell'Unesco tutti visitabili rigorosamente in bici grazie a Varese Do You Bike. Un progetto dedicato al cicloturismo voluto e ideato dalla Camera di Commercio di Varese.

Giovanni Martinelli, Project Manager della Camera di Commercio per Varese Do You Bike?

"Varese Do You Bike è partito come progetto per sviluppare il cicloturismo nella provincia di Varese, ora è diventata una vera e propria destinazione con 45 itinerari, 2500 km di percorso, 60 punti convenzionati divisi tra ristoranti, alberghi, negozi di biciclette, noleggi e oltre 50 guide pronte ad accompagnare i turisti che arrivano in provincia.

I percorsi sono per tutti. Ci sono le ciclabili adatte alle famiglie che sono un po' le nostre autostrade per le biciclette. Collegano tutta la provincia di Varese e permettono di girare tutti i laghi. Poi abbiamo itinerari più avanzati per il cicloturista in gravel o in mountain bike. Infine itinerari più difficili per gli sportivi".