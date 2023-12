Bambini in viaggio, il Parco Yellowstone d'inverno

Grande come l’Umbria, il parco dello Yellowstone è un luogo straordinario e un’esperienza unica in ogni stagione. Questo Parco nazionale stupisce in qualsiasi momento dell'anno, ma durante l'inverno è davvero qualcosa di speciale. Per i bambini è il momento ideale per scoprire animali che altrimenti si vedrebbero solo in fotografia. E allora perché non organizzare un viaggio in inverno proprio in questo luogo? Gruppi di animali sparsi, paesaggi innevati e incredibili avvistamenti della fauna selvatica rendono l'inverno uno dei periodi migliori per visitare il Parco nazionale di Yellowstone. Viaggiando d’inverso servono maggiori precauzioni perché molte strade del Parco sono chiuse.

Per fare questo viaggio avrete bisogno di un fuoristrada, una sorta di autobus adibito a percorrere i terreni innevati e le strade del Parco Lo snowcoach è il mezzo di trasporto ideale (e spesso l’unico) per visitare alcune delle destinazioni popolari del Parco come il Grand Canyon di Yellowstone, l’Old Faithful e il West Thumb Geyser Basin.