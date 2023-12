Natale 2023, i 10 presepi viventi più belli da vedere in Italia

12/20

Per l'evento, tutti gli abitanti di Morcone lavorano insieme per ridare vita agli antichi mestieri. Il presepe vivente va in scena il 3 e 4 gennaio 2024; due le fasce di visita: la prima, dalle 15.30, comprende la visita al centro storico e alle 18 la rappresentazione della Natività; la seconda, alle 17.30, l'entrata in paese e alle 20 la rappresentazione della Natività