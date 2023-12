Maria Callas, la vita raccontata in un libro da Camilla Cederna

La cronaca diventa romanzo e la vita si dispiega in tutte le sue contraddizioni: in Maria Callas di Camilla Cederna, curato da Irene Soave e pubblicato da Nottetempo, si ritrova una Maria Callas rigorosa e una volubile, la grande artista e la donna irrequieta, la soprano che incanta e la diva a cui tutto si perdona. Camilla Cederna, ha conosciuto, intervistato e seguito la "divina" sin dai primi anni '50 dei trionfi alla Scala, e intorno a lei compaiono i protagonisti di un'epoca, da Luchino Visconti a Renata Tebaldi, da Franco Zeffirelli ad Aristotele Onassis. Oggi abbondano gli studi su Maria Callas, che spesso però non registrano le oscillazioni capricciose del personaggio, non mostrano come a ogni meraviglioso vezzo della sua voce corrispondesse un altrettanto vivace mormorio di pettegolezzi. Cederna, con grazia e sensibilità, racconta tutte le facce di questo grande mito moderno.