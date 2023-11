Albero di Natale 2023, addobbi in offerta per il Cyber Monday

7/11

Non c’è tendenza che tenga: anche per il 2023, l’albero di Natale deve essere un tripudio di luci! Queste, adatte sia per uso interno che per uso esterno, sono lunghe 26 metri. I LED distano solo 2 cm tra loro, la luce che emettono è calda, possono creare giochi luminosi e sono dotati di funzione “Memory” (il gioco scelto resta in memoria anche dopo lo spegnimento). Euro 34,90 (anziché 44,15)

Acquista i tuoi addobbi per l’albero di Natale sul sito di BricoBravo!