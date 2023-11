Veronica Raimo: "Il rimpianto è l'innesco narrativo delle mie storie"

La scrittrice torna in libreria con una raccolta di undici racconti. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "Fare i conti con il passato è una cosa che mi interessa poco. Il rimpianto invece mi sembra una struttura narrativamente più aperta, più porosa e quindi in definitiva molto più stimolante"

La puntata di “Incipit” di questa settimana è dedicata a una raccolta di undici racconti. Si intitola “La vita è breve, eccetera”, l’ha scritto Veronica Raimo (Einaudi, 160 pp., 17,50 euro) ed è da quell’avverbio, eccetera appunto, che inizia questa intervista. Un avverbio che di solito serve a troncare e che qui invece è un titolo, e dunque qualcosa che servirebbe a individuare e a definire. "È una parola che amo e uso molto - dice Raimo - Essendo piuttosto refrattaria alla retorica, molto spesso preferisco liquidare i discorsi anche quando bisognerebbe andare avanti".

Raimo si sofferma quindi sulla difficoltà odierna nel raccontare i posti ("troppo spesso bisogna riscattare città e quartieri da una narrazione che non corrisponde a niente, a nessun vissuto né individuale né collettivo") e sull'importanza invece delle case. "Non vorrei fare la marxista - osserva - ma avere una casa di proprietà cambia moltissimo il nostro modo di stare al mondo, le nostre possibilità, la nostra visione e anche la nostra curiosità rispetto agli altri".

E poi, a proposito della scrittura, racconta invece quanto sia importante il rimpianto: "Credo sia l'innesco narrativo principale delle mie storie; tutto quello che resta rimane un po’ sospeso, non risolto. In un certo senso, fare i conti con il passato è una cosa che mi interessa molto meno. Il rimpianto invece mi sembra una struttura narrativamente più aperta, più porosa e quindi in definitiva molto più stimolante".

