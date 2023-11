Dal 31 ottobre al 3 marzo Palazzo Reale di Milano ospita, in collaborazione con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la mostra “Goya, la ribellione della ragione”, un’occasione unica per vedere alcuni dei capolavori del grande pittore spagnolo, precursore dell’arte moderna, riuniti per la prima volta in un solo luogo. Per questa mostra l’Ente Spagnolo del Turismo di Milano lancia una campagna di marketing e comunicazione volta a promuovere i luoghi spagnoli che furono di Goya, in particolare la regione Aragona, dove è nato il pittore, e Madrid, luoghi ancora oggi di grande interesse culturale e mete sempre più frequentate dai turisti italiani. Tra le iniziative dell’Ente del Turismo spiccano una campagna pubblicitaria su schermi giganti a maxi led in posizioni strategiche nel centro di Milano e il concorso “sulle tracce di Goya”. Rispondendo a 5 domande sulla vita e le opere di Goya si partecipa all’estrazione di un viaggio per 2 persone a Saragozza, sulle tracce del grande pittore spagnolo; l’esito finale verrà comunicato entro il 15 marzo 2024.