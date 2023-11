Fumetti, dall'1 al 10 dicembre torna il Free Comic Book Day

Fino a esaurimento scorte, le fumetterie che aderiscono all’iniziativa distribuiranno gratuitamente ai lettori un mix di albi inediti, pensati esclusivamente per l’occasione, e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi ascolta articolo

È arrivato all’ottavo anno il Free Comic Book Day Italia, l’appuntamento interamente dedicato all’invito alla lettura del fumetto che dal'1 al 10 dicembre permetterà di ricevere nelle fumetterie aderenti in tutta Italia albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane. Quest’anno il Free Comic Book Day Italia, la giornata del fumetto gratis, si festeggerà per dieci giorni: fino a esaurimento scorte, le fumetterie che aderiscono all’iniziativa distribuiranno gratuitamente ai lettori un mix di albi inediti, pensati esclusivamente per l’occasione, e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

Free Comic Book Day Italia Nato negli USA nel 2001 e arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016, il Free Comic Book Day Italia coinvolge quest'anno 4 tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Star Comics, Sergio Bonelli Editore e saldaPress. Una partnership, rinnovata di anno in anno, che rafforza un'iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto e dei suoi autori. Sono oltre 310 le fumetterie che aderiscono al Free Comic Book Day Italia, pronte ad accogliere nei 10 giorni dell'iniziativa vecchi e nuovi lettori. Di anno in anno, il successo del Free Comic Book Day Italia lo rende un appuntamento fisso da segnare in calendario: un modo per i lettori di fumetti affezionati di leggere grandi anteprime e, per le fumetterie, di attirare i curiosi che vogliono scoprire (o riscoprire) la nona arte. La lista completa delle fumetterie aderenti sarà consultabile sul numero 387 del mensile di informazione per fumetterie Anteprima.

Le proposte Le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest'anno sono Knight Terrors Special, Marvel's Voices 2023, A Vicious Circle, Make The Exorcist Fall In Love e Dal Mondo di Topolino: Zio Paperone e la Lampada Bisestile / Topolino fuori dai radar per quanto riguarda Panini Comics, X6 - Crucisix, Marriagetoxin, Kaiju Girl Caramelise, Sin City, #Justkilling per Star Comics, GEA per Sergio Bonelli Editore, Damn Them All e Se La Mia Idol Preferita Arrivasse al Budokan, Morirei per saldaPress.