Artissima 2023 a Torino: date, biglietti e artisti in fiera

Il tema scelto per questo 30° compleanno di Artissima è Relations of Care, prendendo spunto da un saggio dell’antropologo brasiliano Renzo Taddei incentrato sul pensiero indigeno

Artissima 2023 a Torino. Il tradizionale appuntamento con la più importante fiera italiana, esclusivamente dedicata all’arte contemporanea, torna a nel capoluogo piemontese in questo fine settimana sabaudo dedicato all’arte (dal 3 al 5 novembre, biglietti 16 euro). Il tema scelto per questo 30° compleanno di Artissima è Relations of Care, prendendo spunto da un saggio dell’antropologo brasiliano Renzo Taddei incentrato sul pensiero indigeno. Il concetto individua e propone la cura come premessa e fine ultimo dell’avanzamento del sapere che dev’essere, per prima cosa, mirato a conservare la diversità e il valore di ogni forma di vita del mondo che abitiamo.