WitchTok, le streghe tornano su TikTok tra incantesimi e rituali

ll 31 di ottobre non festeggiano Halloween ma Samhain. Alcuni tutorial mostrano come celebrare la festività pagana che segna la fine dell'anno celtico e il momento in cui si crede che il velo tra il mondo dei vivi e dei morti sia particolarmente sottile ascolta articolo

Per vedere le streghe basta aprire TikTok. Tra candele, incensi e tarocchi, il WitchTok è un fenomeno che si ispira alla stregoneria tradizionale e raccoglie moltissimi seguaci. Si è diffuso a partire dal 2019 come trend di self-care, invitando a connettersi con la propria forza interiore e a contrOllare la realtà. Nel WitchToK è centrale il senso di comunità e di connessione con gli altri. Per questo si condividono formule magiche e si aiutano le "baby witches", le nuove streghe, dando loro consigli e raccontando la propria esperienza.

Come celebrare Samhain Complice il periodo dell'anno, le streghe di TikTok sono tornate alla ribalta. Il 31 di ottobre non festeggiano Halloween ma Samhain. Si tratta di una festività pagana che segna la fine dell'anno celtico, e il momento in cui si crede che il velo tra il mondo dei vivi e dei morti sia particolarmente sottile. Alcune creator spiegano anche quale rituale seguire per celebrare Samhain. Per prima cosa si prepara un altare con candele, incenso, pietre, e immagini di antenati. Bisogna poi accedere una pira o molte candele, che rappresentano la luce nell'oscurità, e onorare i propri antenati con preghiere, offerte di cibo e bevande. Alcune persone aprono anche finestre e porte per permettere agli spiriti di entrare più facilmente.

Come scoprire se sei una strega Tra i video più virali, non mancano quelli in cui viene spiegato come riconoscere se si è nate streghe. Tra le caratteristiche che sembrano non poter mancare c'è l'amore per la natura e un'intuizione spiccata. Altri segni che dimostrerebbero la propria natura di strega sono la capacità di guadagnarsi molto facilmente la fiducia delle persone e la tendenza ad attirare animali e bambini. Tra i segni zoodiacali più predisposti ci sono il Leone e lo Scorpione, ma anche la Luna in Acquario sarebbe un elemento particolarmente significativo. Altri video, seguendo lo spirito di condivisione che caratterizza il WitchTok, foniscono informazioni rivolte ai neofiti. Ad esempio, viene spiegato come l'acqua piovana sia perfetta per incantesimi potenti, e a seconda di dove e quando viene raccolta, può avere diverse proprietà energetiche.

Una strega da 400 mila follower Tra le streghe con più seguito c'è Pythianpriestess, nome d'arte di Ashley Ryan. Cresciuta in una famiglia cattolica osservante, Ryan ha cominciato ad interessarsi di stregoneria a 14 anni. Ha iniziato a praticare apertamente stregoneria solo nel 2019, quando un'amica le ha parlato di WitchTok.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ashley Ryan (@pythianpriestess) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Ryan ha iniziato pubblicando tutorial in cui spiegava come costruire candele contro Mercurio retrogrado. Vedendo un crescente seguito sui social, arrivato a più di 400 mila follower su TikTok, ha deciso di aprire una “Pythian Mystery School” dove organizza corsi e seminari.