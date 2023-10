Halloween 2023, le 5 feste più belle in Italia: ecco dove

Tantissimi gli eventi in programma in tutta Itala nella notte più spaventosa dell'anno: dalle sagre, alle esplorazioni fino ai laboratori didattici per i più piccoli

Gli eventi

A Borgo Mozzano

Borgo a Mozzano, il 31 ottobre, sarà ancora il centro della paura, con la festa a ingresso gratuito più grande d’Italia: i terrificanti Krampus, tantissima musica, street food, scene spaventose per tutto il paese e tanto divertimento anche per i più piccoli. La festa inizierà alle 16, con gli imperdibili spettacoli per bambini: la sfilata di Jack Re delle Zucche, trucchi e giochi, racconti horror in biblioteca, spettacoli di magia e il trick or treat - dolcetto o scherzetto - per le case del centro storico. Dalle 18 inizia la musica e aprono gli stand dello street food: ogni angolo del paese sarà allestito seguendo un tema specifico. Dalla stregoneria allo splatter, dall’apocalisse zombie al circo nero fino alle favole horror: ogni “attrazione” sarà a ingresso libero, anche quello che una volta era conosciuto come il Passaggio del Terrore, a pagamento, è stato trasformato in un allestimento che coinvolge tutto il paese. Ogni angolo, via, stradina, fondo commerciale, garage privato, sarà animato da scene terrificanti. Alle 19.30, nella Sala delle Feste, inoltre, il gradito ritorno del mentalista Woland: uno spettacolo di lettura del pensiero e suggestione da restare a bocca aperta.

Parma e Piacenza

Nei Castelli del ducato di Parma e Piacenza, nella spaventosa notte di Halloween, è previsto un programma fitto di visite guidate ed animazione per bambini, con racconti del mistero e cene a lume di candela. Sarà una vera e propria esplorazione che farà divertire non solo i più piccoli.