Bambini in viaggio, 11 parchi divertimento dove andare per Halloween

Festeggiare Halloween in un parco divertimenti? Il sogno di ogni bambini. E allora eccovi 11 proposte in giro per l'Italia per scoprire gli spaventosi allestimenti dei tanti parchi a tema. Buona notte degli orrori!!!

Per festeggiare Halloween i parchi divertimento si sono attrezzati e già da qualche settimana propongono allestimenti a tema e attività da brividi. A Gardaland si aggirano mostri, vampiri e zombie, scheletri, vampiri, fantasmi. Il 31 ottobre ogni sorta di creatura mostruosa si dà appuntamento al parco di divertimenti di Gardaland di Castelnuovo del Garda (VR) per una tenebrosa notte delle streghe. E’ Gardaland Halloween Party 2023, l’evento per cui, allo scendere della sera, il parco si anima con una festa tra questo e l’Altromondo. Brividi a Mirabilandia. Tutti i week end fino al 1° novembre Halloween ci sono allestimenti dedicati, attrazioni per i più piccoli (come tunnel e percorsi fatati per bambini e famiglie), show a tema e esperienze da brivido. Per i più grandicelli (dai 12 anni) il Tunnel Horror e l’Halloween Horror Festival con 150 figuranti.

Per i più piccini, si può trovare Halloween anche a Leolandia, il parco divertimenti in provincia di Bergamo, è già iniziato e durerà fino al 5 novembre. Zucche giganti, dispettosi fantasmini, buffi ragni e allegri pipistrelli, e il Festival delle Scope Magiche, vero raduno di scope incantate. Fino al 31 ottobre Movieland, il parco a tema cinematografico in provincia di Verona, Halloween caratterizzerà ambientazioni a tema, live show e performance da brividi: dall’immancabile “Dolcetto o Scherzetto?!“ ai corner dedicati al make-up per i più piccoli, ad attrazioni per i più grandi, come ASYLUM – Katharina’s Revenge – riservato agli over18. Il 21 e 22 ottobre “Ghostbuster”, nel corso del quale tutti i fan degli acchiappafantasmi potranno avere incontri ravvicinati con alcuni personaggi del film; il 28 ottobre l’arrivo dei demoni Krampus, figure terrificanti vestite con pelli di capra e maschere in legno che camminano tra le strade del parco per una domenica da paura; il 31 ottobre l’immancabile Halloween Night.

Per chi abita nel centro Italia c’è il Cavallino Matto Tuscany Park, il più grande e più verde parco divertimenti della Toscana con sede a Marina di Castagneto Carducci (LI). Per la festa più spaventosa dell’anno il Cavallino Matto prepara, nei giorni 21, 22, 28, 29, 30 e 31 ottobre, 1, 4 e 5 novembre, fine settimana a tema. “Halloween. Un ottobre da paura” anche a Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma fino al 5 novembre, si possono vivere esperienze davvero da brivido, come camminare tra i set ispirati dalle pellicole più spaventose di sempre e scoprire il nuovo Horror Hotel, un tranquillo albergo cittadino, in cui non tutto è come sembra. I più temerari possono scendere nella Horror House, percorso al buio tra i set più terribili della storia del cinema horror; fare un giro su Inferno, la montagna russa infernale, e avventurarsi dentro U571 Erotika, il sottomarino infestato da vampiri. Nei giorni 7-8, 14-15, 21-22, 29-30-31 ottobre e 1, 4 e 5 novembre la festa di Halloween catapulta i visitatori di Luneur Park in un mondo animato da spiritelli, mostriciattoli e personaggi fantastici. Con l’immancabile scenografia di zucche e ragnatele arriveranno momenti dedicati a “Dolcetto o scherzetto”, spettacoli sorprendenti e l’amatissimo truccabimbi. Per chi abita nella capitale, al Rainbow MagicLand, il più grande Parco divertimenti di Roma (a Valmontone, circa 20 minuti dalla Capitale), Halloween 2023 dura fino al 5 novembre. L’allestimento speciale prevede zucche stregate, trucchi incredibili e terribili personaggi che si aggirano nel Parco. Un susseguirsi di appuntamenti all’insegna del terrore e della paura tra street animation funerea e tunnel dell’orrore.