Firenze, il 21 ottobre torna Festival Luce: ecco il programma

Dalle 14 in poi ci saranno numerosi ospiti: Salvatore Amato, Presidente di StartupItalia; Luisa Bagnoli, Ceo Beyond Int. & Double Robotics Partner; Pier Francesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi; le testimonial Mundys Vanessa Benelli Mosell e Valentina Parisse; Lidia Carew, Imprenditrice sociale, performer e fondatrice dell’associazione non profit Lidia Dice…; il regista Ivan Cotroneo; Alberto Dalmasso, CEO e co-founder di Satispay; la cantante, attrice, e autrice Drusilla Foer; Sara Gay, Head of Group Diversity, Equity and Inclusion di Unicredit; il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani; Anna Loretoni, Professoressa ordinaria di Filosofia politica e Preside della Classe Accademica di Scienze Sociali presso la Scuola Superiore Sant’Anna; Alec Ross – Autore di best-seller, imprenditore e docente universitario; Eleonora Santoro, Head of Innovation & ESG di Rekeep; Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation; il cantautore Daniele Silvestri; Luca Trapanese, Assessore al welfare, volontario e imprenditore sociale; Francesca Vecchioni, Presidente Fondazione Diversity; Riccardo Zanotti, il volto, la voce, compositore e autore del progetto Pinguini Tattici Nucleari, e l’artista Nina Zilli. Per questi incontri sono ancora disponibili posti.

Dalle 10 alle 13 si alterneranno sul palco il ministro Giuseppe Valditara, Giuliano Amato, lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di Firenze Dario Nardella, la Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Sabina Nuti, Francesco Paolo Salzano – Head of Product Design and Customer Centricity & Innovation Lead di Sace, la rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana Ernesto Pellecchia, e Vincenzo Schettini (La Fisica Che Ci Piace). L'evento è sold out.

L'evento è gratuito fino a esaurimento posti. La registrazione è obbligatoria ma non garantisce un posto riservato. Per questo motivo è consigliato arrivare con un po’ di anticipo. Si potrà entrare a Palazzo Vecchio dall’ingresso del Cortile di Michelozzo o in alternativa dall’ingresso del Cortile della Dogana. In entrambi i casi bisognerà cercare il desk accrediti 'Registrazioni online'.

Le iniziative

Nel pomeriggio ci saranno due momenti speciali: uno spazio dedicato ai 140 anni di Pinocchio, ideato in collaborazione con la Fondazione Pinocchio, e l'assegnazione del “Premio Luce! Startup Inclusiva”. Il Premio, nato con lo scopo di valorizzare le aziende italiane che si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nei campi dell’inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili, è realizzato in collaborazione con Rekeep e Startupitalia. A premiare la startup vincitrice saranno Salvatore Amato, Presidente di StartupItalia, Eleonora Santoro, Head of Innovation & ESG di Rekeep, e Michela Colamussi, Director of Transition to Digital and Innovation Gruppo Monrif.

Experience

Durante tutto il giorno, nel Salone dei Cinquecento, sarà possibile provare un'esperienza immersiva di realtà virtuale per comprendere la violenza di genere. Tramite l’ausilio di visori per esperienze immersive di realtà virtuale, i partecipanti (preferibilmente uomini) sperimenteranno video in modalità 3D o 360 gradi per mettersi nei panni di donne che subiscono molestie o discriminazioni. L'esperienza è riservata agli utenti maggiorenni.