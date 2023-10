Viaggio in 9 luoghi del mondo cosi belli che non sembrano reali

5/9 ©Getty

Un’opera d’arte realizzata da acqua e vento. Se vi trovate in Arizona, Stati Uniti, non potete non trascorrere qualche ora nella riserva Navajo per visitare l’Antelope Canyon. Le pareti di arenaria sono state erose dagli agenti atmosferici creando forme che modellano lo spazio in modo imprevedibile, il resto dello spettacolo è offerto dai fasci di luce che si insinuano nelle fessure del Canyon.