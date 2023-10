Ein Prosit, a Udine torna l'evento dedicato all'enogastronomia

Torna a Udine Ein Prosit, l'evento dedicato all'enogastronomia. La ventiquattresima edizione della manifestazione si terrà dal 18 ottobre al 22 ottobre, con un’anteprima a Trieste il 18 ottobre, dedicata alla stampa estera e con il coinvolgimento di una accurata selezione degli chef del panorama italiano della 50 Best Restaurants. In cinque giorni oltre 160 eventi, fra cui le cene che vedranno protagonisti i grandi chef, le degustazioni, gli incontri, i laboratori e le masterclass, presieduti da note personalità̀ del panorama giornalistico enogastronomico, operatori di settore e alcuni tra i migliori cuochi di fama internazionale e con riconoscimenti autorevoli quali le stelle Michelin e 50 Best Restaurants Awards.

L'evento

Con il suo costante e crescente richiamo, Ein Prosit costituisce ormai uno degli eventi simbolo dell’enogastronomia in Italia e nel resto del mondo. Per il quarto anno l’evento si svolgerà non solo nel centro di Udine, ma coinvolgerà anche le realtà circostanti, con un calendario fitto di appuntamenti alla scoperta del mondo enogastronomico regionale e internazionale. Una edizione unica quella del 2023, che intende approfondire l’attuale realtà enogastronomica mondiale, in un connubio e intreccio di proposte mai realizzato prima. Tra gli oltre 100 chef presenti ci saranno anche Carlo Cracco, Quique DaCosta, Zaiyu Hasegawa, Niko Romito, Enrico Crippa, Mauro Uliassi, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Diego Rossi, Riccardo Camanini, Antonia Klugman, Ana Ros, Bruno Verjus, Pablo Rivero, Pia Leon, Moreno Cedroni, Christophe Pelè e Matias Perdomo

Il programma

Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, in collaborazione con Paolo Vizzari e Manuela Fissore, ha predisposto il programma della ventiquattresima edizione di Ein Prosit, un evento capace di mettere in relazione temi quali la cultura enogastronomica internazionale, la tradizione del vino e la conoscenza delle materie prime nella cucina attraverso un percorso articolato e fruibile dal pubblico di cene, degustazioni, masterclass, laboratori dedicati e incontri, per un totale di oltre 160 attività. Ein Prosit diventa così una navicella di stupore e meraviglie che ogni anno atterra a Udine e in Friuli Venezia Giulia per trasformarla nella festa a cielo aperto della gastronomia contemporanea. La manifestazione è organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Assessorato alle Attività Produttive, Promoturismo FVG, il Comune di Udine, la Fondazione Friuli e la Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Sponsor della manifestazione sono Petra Farine, Ceretto, Allianz, Monograno Felicetti, Acqua Panna San Pellegrino, Illy caffè, Caspian Monarque, Electrolux Professional, Prontoauto. (IL PROGRAMMA COMPLETO).

Fedriga: "Ciclo di eventi di eccellenza"

"Ein Prosit – ha spiegato Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia - è un ciclo di eventi di eccellenza che rappresenta al tempo stesso un’esperienza e una vetrina". Per il presidente la manifestazione è "prima di tutto è un’occasione imperdibile per assaggiare piatti e vini squisiti della tavola friulana in una vera e propria galleria di sapori, tra tradizione e innovazione, grazie a occasioni proposte nei locali che punteggiano Udine e i suoi dintorni". In secondo luogo, Ein Prosit, con il suo ricco programma di cene, degustazioni e laboratori, è "una vetrina straordinaria per ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’, l’insegna che raccoglie il meglio dei nostri prodotti e della nostra cultura. Perché il cibo e il bere sono cultura in senso pieno e raccontano questa terra con un linguaggio diretto e profondo di cui sempre più persone al mondo si stanno accorgendo", ha sottolineato Fedriga.