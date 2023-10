Halloween, 6 libri per bambini coraggiosi

2/5

General Zucchina di Matilde Bucca Kalós, 2023 In un paese piccolo piccolo della Sicilia nasce Michittu. È un bimbo biondo e paffuto, che crescendo si fa furbo, vispo e curioso. In grande città Michittu diventa un militare tutto pepe che si diverte a prendere in giro i compagni di brigata. Tra scherzi e burle troverà l'amore, quello di una giovane donna dai capelli lunghi lunghi e neri che gli darà due bambine meravigliose. Ma sente che gli manca qualcosa. E trova così in un pezzetto di terra da far germogliare - zucchina dopo zucchina! - la sua cura. Da 6 anni.