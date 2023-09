Harmonia Rosales ridipinge i classici del Rinascimento con volti neri

"Sto prendendo la strada esplicita per insegnare alle persone chi sono" ha dichiarato l’artista afro-cubana. "L'unico modo per farlo è reinventare alcune immagini famose"

La personale presenta sette anni di lavoro, in cui Rosales intreccia le tecniche artistiche incentrati sul cristianesimo e la mitologia greco-romana con i personaggi e le storie della religione Yorùbá. Agli schiavi neri era proibito praticare questa fede poiché molti padroni bianchi la percepivano come una minaccia all'obbedienza.

"Cambiare le caratteristiche fisiche che la società impone"

"Sto prendendo la strada esplicita per insegnare alle persone chi sono" dichiara l’artista. "L'unico modo per farlo è reinventare alcune immagini famose". Rosales confessa che "lotta per cambiare alcune caratteristiche fisiche che la società storicamente non ha considerato attraenti “ come i capelli naturalmente ricci e crespi, o i gomiti e le ginocchia che diventano più scuri rispetto al resto del corpo.