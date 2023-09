Massimo Bottura apre un nuovo ristorante a Modena: Al Gatto Verde

È partito il conto alla rovescia. Inaugurerà ufficialmente il prossimo 20 settembre "Al Gatto Verde" la guesthouse di Massimo Bottura e la moglie Lara Gilmore nelle campagne di San Damaso di Modena . Il ristorante si trova all'interno del cortile dell'Acetaia Maria Luigia, restaurata nell'ultimo anno, che oggi ospita 1400 botti di aceto balsamico tradizionale risalenti al periodo 1910-1980, accanto ad opere d'arte contemporanea. Il ristorante è stato progettato per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, prestando particolare attenzione alla sostenibilità. Le antiche scuderie sono state ristrutturate e trasformate nella cucina e nella sala da pranzo del ristorante, utilizzando materiali come il legno, la rafia e la pietra in varie tonalità di verde e fieno per richiamare la campagna circostante.

I successi di Bottura

Nato a Modena nel 1962, Bottura è già titolare dell’Osteria Francescana, ristorante da tre stelle Michelin situato nel centro storico di Modena. Il suo locale modenese è stato premiato ben due volte come miglior ristorante al mondo nella prestigiosa classifica internazionale The World’s 50 Best Restaurants.Tradizione e innovazione coesistono nella cucina di Massimo Bottura che sin dalla tenera età si è appassionato al mondo della gastronomia. Nel 1993 si è trasferito a New York dove ha iniziato a lavorare in un caffè italiano e ha incontrato Lara Gilmore, la sua futura moglie. Tornato in Europa un anno dopo, ha iniziato uno stage di alcuni mesi con Alain Ducasse a Montecarlo per poi rilevare l’Osteria Francescana e iniziare la scalata verso l'élite della cucina mondiale.