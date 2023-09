Bambini in viaggio, laghi e passeggiate delle Dolomiti

Una delle piste ciclabili più conosciuta d’Europa è la Lunga via delle Dolomiti . Quasi totalmente asfaltata, la Lunga Via delle Dolomiti attraversa tutti i centri abitati del Cadore da San Vito a Calalzo, per un totale di circa 25 km, lontano dal traffico e in leggera discesa, e offre scorci panoramici sulle cime più belle.

Se cercate una passeggiata molto facile, eccola. Ci vuole circa un’ora e mezza per arrivare alla grotta della Madonna. Si tratta di una grotta scavata nella roccia, costruita come voto di ringraziamento dai paesani per uno scampato pericolo.

Le Tre Cime di Lavaredo abbracciano il Comune di Dobbiaco in Provincia di Bolzano e il Comune di Auronzo di Cadore in Provincia di Belluno, e sono uno dei simboli più conosciuti delle Dolomiti. Il lago di Misurina è raggiungibile dalla Valle di Landro o da Cortina d'Ampezzo, ed è una meta molto apprezzata nei caldi mesi estivi. Inoltre un noto punto di partenza per numerose escursioni. Grazie alle sue acque cristalline e alle montagne imponenti che lo circondano, il Lago di Misurina è anche soprannominato la “Perla del Cadore”. Il giro del lago è semplice, per niente faticoso.

Il Lago di Braies, si trova al margine nord del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, nell'Alto Adige orientale. Questo lago di montagna vi colpirà soprattutto con le sue acque blu notte dai leggeri riflessi smeraldini, e con le vette delle Dolomiti che lo circondano.

D’estate il Lago di Braies è meta di gite molto amate, nonché un ottimo punto di partenza per escursioni nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies.

Infine il lago di Carezza. Già Agatha Christie e Karl May erano soliti soggiornare in Val d'Ega, lasciandosi ispirare per le loro opere dalle acque cristalline di questo lago delle Dolomiti. Considerato uno dei più bei laghi dell’arco alpino, il Lago di Carezza si raggiunge da Bolzano verso la Val d’Ega. Il suo nome deriva da una leggenda. Innamorato della ninfa del lago, uno stregone decise di attirarla e rapirla con l'inganno. Quando il suo piano fallì, preso dall'ira scaraventò in acqua l'arcobaleno, che si frantumò in mille pezzi. Da allora, il lago risplende in tutte le sfumature dell'iride.